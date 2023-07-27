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Сединкин Захар Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Сединкин Гаврило Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Сединкин Савватий Захаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Вздорнова Дарья Захарова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Воинкова Ульяна Захарова

Мать ребёнка: Сединкина Федосья Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1802

Дочь: Мария Захарова

Мать ребёнка: Сединкина Федосья Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.10.1807

Жена: Сединкина Федосья Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1811

Жена: Сединкина Кристина Матвеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область