Сединкин Захар Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Сединкин Гаврило Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Сединкин Савватий Захаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Вздорнова Дарья Захарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Воинкова Ульяна Захарова
Мать ребёнка: Сединкина Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
31.03.1802
Дочь: Мария Захарова
Мать ребёнка: Сединкина Федосья Яковлева
Бракосочетание
31.10.1807
Бракосочетание
05.07.1811
Смерть
Неизвестно