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Сединкин Савватий Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

05.11.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Сединкин Захар Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1809

Жена: Сединкина Александра Степанова

Рождение ребёнка
09.12.1809

Сын: Сединкин Евграф Савватиев

Мать ребёнка: Сединкина Александра Степанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1811

Дочь: Мавра Савватиева

Мать ребёнка: Сединкина Александра Степанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1812

Дочь: Вздорнова Дарья Савватиева

Мать ребёнка: Сединкина Александра Степанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
05.11.1849
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки