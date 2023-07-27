Сединкин Савватий Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти05.11.1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Сединкин Захар Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1809
Рождение ребёнка
09.12.1809
Сын: Сединкин Евграф Савватиев
Мать ребёнка: Сединкина Александра Степанова
Рождение ребёнка
29.04.1811
Дочь: Мавра Савватиева
Мать ребёнка: Сединкина Александра Степанова
Рождение ребёнка
24.03.1812
Дочь: Вздорнова Дарья Савватиева
Мать ребёнка: Сединкина Александра Степанова
Смерть
05.11.1849
Причина смерти: от чахотки