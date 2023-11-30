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Сединкин Евграф Савватиев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.12.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1809

Отец: Сединкин Савватий Захаров

Мать: Сединкина Александра Степанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.07.1831

Жена: Сединкина Дарья Авксентьева

Рождение ребёнка
11.05.1832

Сын: Сединкин Исидор Евграфов

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1833

Дочь: Марфа Евграфова

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1835

Сын: Сединкин Терентий Евграфов

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1836

Сын: Сединкин Яков Евграфов

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1838

Дочь: Дария Евграфова

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1839

Сын: Сединкин Алексий Евграфов

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1840

Сын: Сединкин Иоанн Евграфов

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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