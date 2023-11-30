Сединкин Евграф Савватиев
Место рождения
Дата рождения09.12.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1809
Бракосочетание
09.07.1831
Рождение ребёнка
11.05.1832
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева
Рождение ребёнка
02.09.1833
Дочь: Марфа Евграфова
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева
Рождение ребёнка
09.04.1835
Сын: Сединкин Терентий Евграфов
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева
Рождение ребёнка
20.03.1836
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева
Рождение ребёнка
14.03.1838
Дочь: Дария Евграфова
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева
Рождение ребёнка
14.03.1839
Сын: Сединкин Алексий Евграфов
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева
Рождение ребёнка
07.05.1840
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Авксентьева
Смерть
Неизвестно