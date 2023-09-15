Сединкина (Сопегина) Александра Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти26.05.1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Сопегин Степа
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1809
Рождение ребёнка
09.12.1809
Сын: Сединкин Евграф Савватиев
Отец ребёнка: Сединкин Савватий Захаров
Рождение ребёнка
29.04.1811
Дочь: Мавра Савватиева
Отец ребёнка: Сединкин Савватий Захаров
Рождение ребёнка
24.03.1812
Дочь: Вздорнова Дарья Савватиева
Отец ребёнка: Сединкин Савватий Захаров
Смерть
26.05.1833
Причина смерти: от запору