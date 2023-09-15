Сединкина (Сопегина) Александра Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Сопегина) Александра Степанова

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Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

26.05.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Сопегин Степа

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1809

Муж: Сединкин Савватий Захаров

Рождение ребёнка
09.12.1809

Сын: Сединкин Евграф Савватиев

Отец ребёнка: Сединкин Савватий Захаров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1811

Дочь: Мавра Савватиева

Отец ребёнка: Сединкин Савватий Захаров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1812

Дочь: Вздорнова Дарья Савватиева

Отец ребёнка: Сединкин Савватий Захаров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
26.05.1833
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от запору
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