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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2557Сопсягина (Сарабайка), дер.при ррч. Вязовке и Сарабайке.554071180216
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
624. Сопегина (Сарабойка), деревня бывшая государственная, при речках Сарабойке и Вязовке, дворов 85, жителей 448, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
д. Сопегина (Сарабайка) на р.р. Сарабайке и Вязовке, шк. гр., распланированаСопегинское общество119315320Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские5411
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701066Сапегинадеревня57°20'с.ш.63°37'в.д.O-41-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65608406186д Сапегинадеревня