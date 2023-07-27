Сединкина (Сединкина) Федосья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Сединкина) Федосья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

31.10.1807

Пол

Женский

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Воинкова Ульяна Захарова

Отец ребёнка: Сединкин Захар Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1802

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Сединкин Захар Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.10.1807

Муж: Сединкин Захар Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
31.10.1807
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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