Сединкина (Сединкина) Федосья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти31.10.1807
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Яков
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Воинкова Ульяна Захарова
Отец ребёнка: Сединкин Захар Гаврилов
Рождение ребёнка
31.03.1802
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Сединкин Захар Гаврилов
Бракосочетание
31.10.1807
Смерть
31.10.1807