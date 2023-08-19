Козулин Ефим Александров
Место рождения
Дата рождения10.03.1818
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1818
Бракосочетание
22.05.1836
Рождение ребёнка
21.09.1839
Дочь: Надежда Ефимова
Мать ребёнка: Козулина (колесова) Мариамия Филиппова
Рождение ребёнка
09.11.1840
Дочь: Александра Ефимова
Мать ребёнка: Козулина (колесова) Мариамия Филиппова
Рождение ребёнка
23.04.1845
Дочь: Феофания Ефимова
Мать ребёнка: Козулина (колесова) Мариамия Филиппова
Смерть
До 1845