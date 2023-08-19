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Козулин Ефим Александров

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.03.1818

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1818

Отец: Козулин Александр Терентьев

Мать: Воинкова Ульяна Захарова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1836

Жена: Козулина (колесова) Мариамия Филиппова

Рождение ребёнка
21.09.1839

Дочь: Надежда Ефимова

Мать ребёнка: Козулина (колесова) Мариамия Филиппова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1840

Дочь: Александра Ефимова

Мать ребёнка: Козулина (колесова) Мариамия Филиппова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1845

Дочь: Феофания Ефимова

Мать ребёнка: Козулина (колесова) Мариамия Филиппова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До 1845
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