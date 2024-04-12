Козулина (Колесова) (Колесова) Мариамия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина (Колесова) (Колесова) Мариамия Филиппова

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Место рождения

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Колесов Филипп Саввин

Мать: не указана

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1836

Муж: Козулин Ефим Александров

Рождение ребёнка
21.09.1839

Дочь: Надежда Ефимова

Отец ребёнка: Козулин Ефим Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1840

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Козулин Ефим Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1845

Дочь: Феофания Ефимова

Отец ребёнка: Козулин Ефим Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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