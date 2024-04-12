Козулина (Колесова) (Колесова) Мариамия Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Колесов Филипп Саввин
Бракосочетание
22.05.1836
Рождение ребёнка
21.09.1839
Дочь: Надежда Ефимова
Отец ребёнка: Козулин Ефим Александров
Рождение ребёнка
09.11.1840
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Козулин Ефим Александров
Рождение ребёнка
23.04.1845
Дочь: Феофания Ефимова
Отец ребёнка: Козулин Ефим Александров
Смерть
Неизвестно