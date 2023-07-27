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Воинков Емелиан Гордеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

06.05.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Воинков Гордий

Мать: Воинкова Екатерина Алексиева

Бракосочетание
13.11.1810

Жена: Воинкова Ульяна Захарова

Рождение ребёнка
14.12.1811

Дочь: Лукия Емельянова

Мать ребёнка: Воинкова Ульяна Захарова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1813

Дочь: Татьяна Емельянова

Мать ребёнка: Воинкова Ульяна Захарова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
06.05.1813
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от простудной горячки
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