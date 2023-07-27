Воинков Емелиан Гордеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти06.05.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Воинков Гордий
Бракосочетание
13.11.1810
Жена: Воинкова Ульяна Захарова
Рождение ребёнка
14.12.1811
Дочь: Лукия Емельянова
Мать ребёнка: Воинкова Ульяна Захарова
Рождение ребёнка
15.01.1813
Дочь: Татьяна Емельянова
Мать ребёнка: Воинкова Ульяна Захарова
Смерть
06.05.1813
Причина смерти: от простудной горячки