Воинкова (Воинкова) Екатерина Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Екатерина Алексиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

12.11.1810

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Доронина Матрона Гордеева

Отец ребёнка: Воинков Гордий

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Евдокия Гордеева

Отец ребёнка: Воинков Гордий

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Елфимова (воинкова) Анисья Гордеева

Отец ребёнка: Воинков Гордий

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Воинков Емелиан Гордеев

Отец ребёнка: Воинков Гордий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Гордий

Смерть
12.11.1810
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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