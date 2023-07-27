Воинкова (Воинкова) Екатерина Алексиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти12.11.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Доронина Матрона Гордеева
Отец ребёнка: Воинков Гордий
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Евдокия Гордеева
Отец ребёнка: Воинков Гордий
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Елфимова (воинкова) Анисья Гордеева
Отец ребёнка: Воинков Гордий
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Воинков Гордий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинков Гордий
Смерть
12.11.1810