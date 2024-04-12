Доронина (Воинкова) Матрона Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Воинкова) Матрона Гордеева

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Воинков Гордий

Мать: Воинкова Екатерина Алексиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1801

Муж: Доронин Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
23.10.1801

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Фекла Андреева

Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1803

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1804

Сын: Доронин Амвросий Андреев

Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Глафира Андреева

Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1807

Сын: Доронин Ипатий Андреев

Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1809

Дочь: Павла Андреева

Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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