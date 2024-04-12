Доронина (Воинкова) Матрона Гордеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Воинков Гордий
Бракосочетание
20.01.1801
Рождение ребёнка
23.10.1801
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Фекла Андреева
Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
12.07.1803
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
06.12.1804
Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Глафира Андреева
Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
29.03.1807
Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
03.06.1809
Дочь: Павла Андреева
Отец ребёнка: Доронин Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно