Воинков Гордий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти15.12.1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Воинков Афонасий Матвиев
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Доронина Матрона Гордеева
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Евдокия Гордеева
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Елфимова (воинкова) Анисья Гордеева
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Алексиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1811