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Воинков Гордий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

15.12.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Воинков Афонасий Матвиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Доронина Матрона Гордеева

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Алексиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Евдокия Гордеева

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Алексиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Елфимова (воинкова) Анисья Гордеева

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Алексиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Воинков Емелиан Гордеев

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Алексиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Екатерина Алексиева

Смерть
15.12.1811
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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