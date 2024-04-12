Воинков Афонасий Матвиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти24.10.1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Воинков Матвий
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Воинков Гордий
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Воинкова Фекла Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Феодора Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Воинкова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Воинков Николай Афонасьев
Смерть
24.10.1821
Причина смерти: от престарелости