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Воинков Афонасий Матвиев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

24.10.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Воинков Матвий

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Воинков Гордий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Воинкова Фекла Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Феодора Афонасьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Воинкова Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Воинков Николай Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.10.1821
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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