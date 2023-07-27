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Воинков Николай Афонасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

23.05.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Воинков Афонасий Матвиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Воинков Федор Николаев

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1801

Сын: Воинков Иван Николаев

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Воинкова (воинкова) Агрипина Николаева

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1807

Сын: Воинков Петр Николаев

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1809

Сын: Воинков Феодот Николаев

Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
23.05.1828
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: лихорадкою
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