Воинков Николай Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти23.05.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Воинков Афонасий Матвиев
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
09.09.1801
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Воинкова (воинкова) Агрипина Николаева
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1807
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1809
Мать ребёнка: Воинкова Наталия Иванова
Смерть
23.05.1828
Причина смерти: лихорадкою