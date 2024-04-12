Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Агрипина Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
31.01.1830
Рождение ребёнка
09.06.1832
Дочь: Акилина Федорова
Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров
Рождение ребёнка
10.11.1833
Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров
Рождение ребёнка
16.08.1835
Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837
Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров
Рождение ребёнка
27.08.1840
Дочь: Наталья Викторова
Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров
Рождение ребёнка
15.02.1844
Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров
Рождение ребёнка
25.07.1845
Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров
Смерть
Неизвестно