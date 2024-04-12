Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Агрипина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Агрипина Николаева

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Воинков Николай Афонасьев

Мать: Воинкова Наталия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1830

Муж: Воинков Виктор Федоров

Рождение ребёнка
09.06.1832

Дочь: Акилина Федорова

Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1833

Сын: Воинков Родион Викторов

Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1835

Сын: Воинков Диомид Викторов

Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1837

Сын: Воинков Яков Викторов

Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.08.1840

Дочь: Наталья Викторова

Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1844

Сын: Воинков Феодор Викторов

Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1845

Сын: Воинков Моисей Викторов

Отец ребёнка: Воинков Виктор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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