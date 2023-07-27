Воинкова (Воинкова) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

17.01.1836

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: Калинина Наталья

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Воинков Федор Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1801

Сын: Воинков Иван Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Воинкова (воинкова) Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1807

Сын: Воинков Петр Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1809

Сын: Воинков Феодот Николаев

Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
17.01.1836
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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