Воинкова (Воинкова) Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти17.01.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Мать: Калинина Наталья
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев
Рождение ребёнка
09.09.1801
Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Воинкова (воинкова) Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев
Рождение ребёнка
24.06.1807
Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев
Рождение ребёнка
18.05.1809
Отец ребёнка: Воинков Николай Афонасьев
Смерть
17.01.1836