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Воинков Иван Николаев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.
Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1801

Отец: Воинков Николай Афонасьев

Мать: Воинкова Наталия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.02.1819

Жена: Воинкова Анна Васильева

Рождение ребёнка
16.11.1822

Сын: Воинков Платон Иванов

Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1822

Дочь: Икрина (воинкова) Феодора Иванова

Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1831

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.04.1836

Жена: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)

Рождение ребёнка
19.01.1840

Дочь: Евфимия Иванова

Мать ребёнка: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1845

Сын: Воинков Поликарп Иванов

Мать ребёнка: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1849

Дочь: Павла Иванова

Мать ребёнка: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1850

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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