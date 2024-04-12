Воинков Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения09.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1801
Бракосочетание
07.02.1819
Жена: Воинкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
16.11.1822
Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
16.11.1822
Дочь: Икрина (воинкова) Феодора Иванова
Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
23.04.1831
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева
Бракосочетание
27.04.1836
Рождение ребёнка
19.01.1840
Дочь: Евфимия Иванова
Мать ребёнка: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)
Рождение ребёнка
24.07.1845
Мать ребёнка: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)
Рождение ребёнка
01.06.1849
Дочь: Павла Иванова
Мать ребёнка: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)
Рождение ребёнка
25.09.1850
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Воинкова (серкова) Сигклитикия Иванова (Егорова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Воинкова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно