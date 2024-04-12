Икрина (Воинкова) (Воинкова) Феодора Иванова
Место рождения
Дата рождения16.11.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1822
Отец: Воинков Иван Николаев
Мать: Воинкова Анна Васильева
Бракосочетание
28.05.1851
Рождение ребёнка
03.03.1852
Дочь: Евдокия Мелетиева
Отец ребёнка: Икрин Мелетий (Мелентий) Анисимов (Онисимов)
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно