Икрина (Воинкова) (Воинкова) Феодора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Воинкова) (Воинкова) Феодора Иванова

Икрина (Воинкова) (Воинкова) Феодора Иванова

avatar

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.11.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1822

Отец: Воинков Иван Николаев

Мать: Воинкова Анна Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.05.1851

Муж: Икрин Мелетий (Мелентий) Анисимов (Онисимов)

Рождение ребёнка
03.03.1852

Дочь: Евдокия Мелетиева

Отец ребёнка: Икрин Мелетий (Мелентий) Анисимов (Онисимов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close