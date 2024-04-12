Воинкова (Сутягина) Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти17.01.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
07.02.1819
Рождение ребёнка
16.11.1822
Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев
Рождение ребёнка
16.11.1822
Дочь: Икрина (воинкова) Феодора Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев
Рождение ребёнка
23.04.1831
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев
Смерть
17.01.1836
Причина смерти: от горячки