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Воинкова (Сутягина) Анна Васильева

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Место рождения

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

17.01.1836

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.02.1819

Муж: Воинков Иван Николаев

Рождение ребёнка
16.11.1822

Сын: Воинков Платон Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1822

Дочь: Икрина (воинкова) Феодора Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1831

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
17.01.1836
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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