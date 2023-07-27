Воинкова (Серкова) (Воинкова (Серкова)) Сигклитикия Иванова (Егорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.04.1836
Рождение ребёнка
19.01.1840
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев
Рождение ребёнка
24.07.1845
Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев
Рождение ребёнка
01.06.1849
Дочь: Павла Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев
Рождение ребёнка
25.09.1850
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серков Петр Иосифов
Смерть
Неизвестно