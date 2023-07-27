Воинкова (Серкова) (Воинкова (Серкова)) Сигклитикия Иванова (Егорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Серкова) (Воинкова (Серкова)) Сигклитикия Иванова (Егорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1836

Муж: Воинков Иван Николаев

Рождение ребёнка
19.01.1840

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1845

Сын: Воинков Поликарп Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1849

Дочь: Павла Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1850

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серков Петр Иосифов

Смерть
Неизвестно
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