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Воинков Федор Николаев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Воинков Николай Афонасьев

Мать: Воинкова Наталия Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.02.1815

Жена: Воинкова Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
17.11.1816

Дочь: Стефанида Федорова

Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Воинков Григорий Феодоров

Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1819

Дочь: Феодосия Федорова

Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1820

Сын: Воинков Григорий Федоров

Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1822

Сын: Воинков Никита Федоров

Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.1823

Сын: Воинков Исидор Федоров

Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1824

Дочь: Надежда Федорова

Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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