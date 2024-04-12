Воинков Федор Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
17.02.1815
Рождение ребёнка
17.11.1816
Дочь: Стефанида Федорова
Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
10.01.1818
Сын: Воинков Григорий Феодоров
Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
02.06.1819
Дочь: Феодосия Федорова
Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
29.09.1820
Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
22.03.1822
Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
12.05.1823
Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
27.09.1824
Дочь: Надежда Федорова
Мать ребёнка: Воинкова Варвара Стефанова
Смерть
Неизвестно