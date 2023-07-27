Воинкова (Воинкова) Варвара Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Варвара Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

05.02.1850

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Воинков Стефан Иудин

Мать: Воинкова Параскева Прокопьева

Бракосочетание
17.02.1815

Муж: Воинков Федор Николаев

Рождение ребёнка
17.11.1816

Дочь: Стефанида Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1818

Сын: Воинков Григорий Феодоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1819

Дочь: Феодосия Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1820

Сын: Воинков Григорий Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1822

Сын: Воинков Никита Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.1823

Сын: Воинков Исидор Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1824

Дочь: Надежда Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
05.02.1850
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от водянной
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