Воинкова (Воинкова) Варвара Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти05.02.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Бракосочетание
17.02.1815
Рождение ребёнка
17.11.1816
Дочь: Стефанида Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев
Рождение ребёнка
10.01.1818
Сын: Воинков Григорий Феодоров
Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев
Рождение ребёнка
02.06.1819
Дочь: Феодосия Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев
Рождение ребёнка
29.09.1820
Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев
Рождение ребёнка
22.03.1822
Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев
Рождение ребёнка
12.05.1823
Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев
Рождение ребёнка
27.09.1824
Дочь: Надежда Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Николаев
Смерть
05.02.1850
Причина смерти: от водянной