Воинкова (Воинкова) Параскева Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Параскева Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

17.01.1834

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Воинков Константин Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Воинков Николай Степанов

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Воинкова Варвара Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Собанина Анисья Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1808

Сын: Воинков Петр Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Степанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафия Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин

Смерть
17.01.1834
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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