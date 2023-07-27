Воинкова (Воинкова) Параскева Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти17.01.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Воинков Константин Стефанов
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Воинкова Варвара Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Собанина Анисья Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин
Рождение ребёнка
10.06.1808
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Степанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафия Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иудин
Смерть
17.01.1834
Причина смерти: от престарелости