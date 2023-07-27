Воинкова (Воинкова) Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Евдокия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

15.10.1822

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Воинков Афонасий Матвиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1801

Дочь: Лукия Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1805

Дочь: Нехорошкова Ксения Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Лукин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Иван Лукин

Смерть
15.10.1822
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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