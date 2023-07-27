Воинкова (Воинкова) Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти15.10.1822
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Воинков Афонасий Матвиев
Рождение ребёнка
05.07.1801
Дочь: Лукия Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Лукин
Рождение ребёнка
21.01.1805
Дочь: Нехорошкова Ксения Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воинков Иван Лукин
Смерть
15.10.1822
Причина смерти: от чахотки