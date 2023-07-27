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Воинков Иван Лукин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

05.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Воинков Лука Козмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1801

Дочь: Лукия Иванова

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Афанасьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1805

Дочь: Нехорошкова Ксения Иванова

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Афанасьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Евдокия Афанасьева

Смерть
05.08.1848
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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