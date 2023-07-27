Воинков Иван Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти05.08.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Воинков Лука Козмин
Рождение ребёнка
05.07.1801
Дочь: Лукия Иванова
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
21.01.1805
Дочь: Нехорошкова Ксения Иванова
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1848
Причина смерти: от престарелости