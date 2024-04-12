Нехорошкова (Воинкова) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения21.01.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1805
Отец: Воинков Иван Лукин
Бракосочетание
27.01.1835
Рождение ребёнка
08.02.1839
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Нехорошков Никита Александров
Рождение ребёнка
16.07.1840
Сын: Нехорошков Иакинф Никитин
Отец ребёнка: Нехорошков Никита Александров
Рождение ребёнка
09.09.1844
Дочь: Минодора Никитина
Отец ребёнка: Нехорошков Никита Александров
Смерть
Неизвестно