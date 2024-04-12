Нехорошкова (Воинкова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНехорошкова (Воинкова) Ксения Иванова

Нехорошкова (Воинкова) Ксения Иванова

avatar

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

21.01.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1805

Отец: Воинков Иван Лукин

Мать: Воинкова Евдокия Афанасьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1835

Муж: Нехорошков Никита Александров

Рождение ребёнка
08.02.1839

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Нехорошков Никита Александров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1840

Сын: Нехорошков Иакинф Никитин

Отец ребёнка: Нехорошков Никита Александров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1844

Дочь: Минодора Никитина

Отец ребёнка: Нехорошков Никита Александров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close