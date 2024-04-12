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Нехорошков Никита Александров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.05.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1815

Отец: Нехорошков Александр Петров

Мать: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1835

Жена: Нехорошкова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
08.02.1839

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Нехорошкова Ксения Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1840

Сын: Нехорошков Иакинф Никитин

Мать ребёнка: Нехорошкова Ксения Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1844

Дочь: Минодора Никитина

Мать ребёнка: Нехорошкова Ксения Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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