Нехорошков Никита Александров
Место рождения
Дата рождения23.05.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1815
Бракосочетание
27.01.1835
Рождение ребёнка
08.02.1839
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Нехорошкова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1840
Сын: Нехорошков Иакинф Никитин
Мать ребёнка: Нехорошкова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
09.09.1844
Дочь: Минодора Никитина
Мать ребёнка: Нехорошкова Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно