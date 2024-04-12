Нехорошков Александр Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Нехорошков Петр Борисов
Бракосочетание
27.04.1813
Рождение ребёнка
23.05.1815
Сын: Нехорошков Никита Александров
Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
25.08.1820
Сын: Нехорошков Павел Александров
Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
16.02.1822
Сын: Нехорошков Лев Александров
Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
24.08.1823
Сын: Нехорошков Адриан Александров
Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
08.04.1826
Дочь: Александра Александрова
Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
08.07.1827
Сын: Нехорошков Андрей Александров
Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова
Смерть
Неизвестно