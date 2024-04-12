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Нехорошков Александр Петров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Нехорошков Петр Борисов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.04.1813

Жена: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Рождение ребёнка
23.05.1815

Сын: Нехорошков Никита Александров

Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1820

Сын: Нехорошков Павел Александров

Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1822

Сын: Нехорошков Лев Александров

Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1823

Сын: Нехорошков Адриан Александров

Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1826

Дочь: Александра Александрова

Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1827

Сын: Нехорошков Андрей Александров

Мать ребёнка: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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