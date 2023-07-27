Нехорошкова (Гладкова) (Гладкова) Дарья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Гладков Герасим Федоров
Мать: Гладкова Агафия Якимова
Бракосочетание
27.04.1813
Рождение ребёнка
23.05.1815
Сын: Нехорошков Никита Александров
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров
Рождение ребёнка
25.08.1820
Сын: Нехорошков Павел Александров
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров
Рождение ребёнка
16.02.1822
Сын: Нехорошков Лев Александров
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров
Рождение ребёнка
24.08.1823
Сын: Нехорошков Адриан Александров
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров
Рождение ребёнка
08.04.1826
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров
Рождение ребёнка
08.07.1827
Сын: Нехорошков Андрей Александров
Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров
Смерть
Неизвестно