Нехорошкова (Гладкова) (Гладкова) Дарья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНехорошкова (Гладкова) (Гладкова) Дарья Герасимова

Нехорошкова (Гладкова) (Гладкова) Дарья Герасимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Гладков Герасим Федоров

Мать: Гладкова Агафия Якимова

Бракосочетание
27.04.1813

Муж: Нехорошков Александр Петров

Рождение ребёнка
23.05.1815

Сын: Нехорошков Никита Александров

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1820

Сын: Нехорошков Павел Александров

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1822

Сын: Нехорошков Лев Александров

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1823

Сын: Нехорошков Адриан Александров

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1826

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1827

Сын: Нехорошков Андрей Александров

Отец ребёнка: Нехорошков Александр Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close