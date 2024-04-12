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Гладков Герасим Федоров

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

25.05.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Гладков Федор

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова

Мать ребёнка: Гладкова Агафия Якимова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Гладков Стефан Герасимов

Мать ребёнка: Гладкова Агафия Якимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1801

Сын: Гладков Григорий Герасимов

Мать ребёнка: Гладкова Агафия Якимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1804

Сын: Гладков Леонтий Герасимов

Мать ребёнка: Гладкова Агафия Якимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова Агафия Якимова

Смерть
25.05.1818
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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