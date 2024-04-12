Гладков Герасим Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти25.05.1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Гладков Федор
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Нехорошкова (гладкова) Дарья Герасимова
Мать ребёнка: Гладкова Агафия Якимова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Гладкова Агафия Якимова
Рождение ребёнка
29.09.1801
Сын: Гладков Григорий Герасимов
Мать ребёнка: Гладкова Агафия Якимова
Рождение ребёнка
17.06.1804
Сын: Гладков Леонтий Герасимов
Мать ребёнка: Гладкова Агафия Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладкова Агафия Якимова
Смерть
25.05.1818
Причина смерти: от горячки