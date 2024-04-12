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Гладков Стефан Герасимов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Гладков Герасим Федоров

Мать: Гладкова Агафия Якимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1817

Сын: Гладков Николай Стефанов

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1819

Дочь: Марья Стефанова

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1820

Дочь: Агрипина Стефанова

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1821

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1824

Сын: Гладков Лев Стефанов

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Гладков Прокопий Стефанов

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
02.01.1828

Сын: Гладков Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1829

Сын: Гладков Петр Стефанов

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1830

Дочь: Матрона Стефанова

Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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