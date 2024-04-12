Гладков Стефан Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Гладков Герасим Федоров
Мать: Гладкова Агафия Якимова
Рождение ребёнка
06.12.1817
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
26.06.1819
Дочь: Марья Стефанова
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
12.06.1820
Дочь: Агрипина Стефанова
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
09.06.1821
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1824
Сын: Гладков Лев Стефанов
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Гладков Прокопий Стефанов
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1828
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
11.06.1829
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1830
Дочь: Матрона Стефанова
Мать ребёнка: Гладкова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно