Гладкова (Клепикова - Седунова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Клепикова - Седунова) Параскева Иванова

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Клепиков - Седунов Иван Васильев

Мать: Клепикова - Седунова Катерина Антонова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1817

Сын: Гладков Николай Стефанов

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1819

Дочь: Марья Стефанова

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1820

Дочь: Агрипина Стефанова

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1821

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1824

Сын: Гладков Лев Стефанов

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Гладков Прокопий Стефанов

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Рождение ребёнка
02.01.1828

Сын: Гладков Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1829

Сын: Гладков Петр Стефанов

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1830

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Стефан Герасимов

Смерть
Неизвестно
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