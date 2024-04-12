Гладкова (Клепикова - Седунова) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Рождение ребёнка
06.12.1817
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
26.06.1819
Дочь: Марья Стефанова
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
12.06.1820
Дочь: Агрипина Стефанова
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
09.06.1821
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
18.02.1824
Сын: Гладков Лев Стефанов
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Гладков Прокопий Стефанов
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
02.01.1828
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
11.06.1829
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
12.11.1830
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Гладков Стефан Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно