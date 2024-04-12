Доронин Амвросий Андреев
Место рождения
Дата рождения06.12.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1804
Отец: Доронин Андрей Алексеев
Бракосочетание
04.02.1829
Рождение ребёнка
21.06.1829
Мать ребёнка: Доронина (новопашенна) Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1831
Дочь: Дарья Амвросиева
Мать ребёнка: Доронина (новопашенна) Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1833
Дочь: Таисия Амвросиева
Мать ребёнка: Доронина (новопашенна) Евфимия Иванова
Смерть
Неизвестно