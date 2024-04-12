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Доронин Амвросий Андреев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

06.12.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1804

Отец: Доронин Андрей Алексеев

Мать: Доронина Матрона Гордеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1829

Жена: Доронина (новопашенна) Евфимия Иванова

Рождение ребёнка
21.06.1829

Сын: Доронин Давид Амвросиев

Мать ребёнка: Доронина (новопашенна) Евфимия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1831

Дочь: Дарья Амвросиева

Мать ребёнка: Доронина (новопашенна) Евфимия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1833

Дочь: Таисия Амвросиева

Мать ребёнка: Доронина (новопашенна) Евфимия Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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