Доронина (Новопашенна) (Новопашенна) Евфимия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
04.02.1829
Рождение ребёнка
21.06.1829
Отец ребёнка: Доронин Амвросий Андреев
Рождение ребёнка
12.03.1831
Дочь: Дарья Амвросиева
Отец ребёнка: Доронин Амвросий Андреев
Рождение ребёнка
15.10.1833
Дочь: Таисия Амвросиева
Отец ребёнка: Доронин Амвросий Андреев
Смерть
Неизвестно