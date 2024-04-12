Доронина (Новопашенна) (Новопашенна) Евфимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Новопашенна) (Новопашенна) Евфимия Иванова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1829

Муж: Доронин Амвросий Андреев

Рождение ребёнка
21.06.1829

Сын: Доронин Давид Амвросиев

Отец ребёнка: Доронин Амвросий Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1831

Дочь: Дарья Амвросиева

Отец ребёнка: Доронин Амвросий Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1833

Дочь: Таисия Амвросиева

Отец ребёнка: Доронин Амвросий Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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