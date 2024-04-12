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Козулин Яков Александров

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.11.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1816

Отец: Козулин Александр Терентьев

Мать: Воинкова Ульяна Захарова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.05.1835

Жена: Козулина Стефанида Козмина

Рождение ребёнка
25.11.1838

Сын: Козулин Алипий Яковов

Мать ребёнка: Козулина Стефанида Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1840

Сын: Козулин Леонтий Яковов

Мать ребёнка: Козулина Стефанида Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1848

Сын: Козулин Никита Яковов

Мать ребёнка: Козулина Стефанида Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1852

Дочь: Марфа Яковова

Мать ребёнка: Козулина Стефанида Козмина

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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