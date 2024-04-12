Козулин Яков Александров
Место рождения
Дата рождения23.11.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1816
Бракосочетание
27.05.1835
Рождение ребёнка
25.11.1838
Мать ребёнка: Козулина Стефанида Козмина
Рождение ребёнка
23.05.1840
Мать ребёнка: Козулина Стефанида Козмина
Рождение ребёнка
13.09.1848
Мать ребёнка: Козулина Стефанида Козмина
Рождение ребёнка
02.07.1852
Дочь: Марфа Яковова
Мать ребёнка: Козулина Стефанида Козмина
Смерть
Неизвестно