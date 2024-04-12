Козулина (Жилякова) Стефанида Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозулина (Жилякова) Стефанида Козмина

Козулина (Жилякова) Стефанида Козмина

Место рождения

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Жиляков Козма

Мать: не указана

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.05.1835

Муж: Козулин Яков Александров

Рождение ребёнка
25.11.1838

Сын: Козулин Алипий Яковов

Отец ребёнка: Козулин Яков Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1840

Сын: Козулин Леонтий Яковов

Отец ребёнка: Козулин Яков Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1848

Сын: Козулин Никита Яковов

Отец ребёнка: Козулин Яков Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1852

Дочь: Марфа Яковова

Отец ребёнка: Козулин Яков Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close