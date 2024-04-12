Козулина (Жилякова) Стефанида Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Жиляков Козма
Бракосочетание
27.05.1835
Рождение ребёнка
25.11.1838
Отец ребёнка: Козулин Яков Александров
Рождение ребёнка
23.05.1840
Отец ребёнка: Козулин Яков Александров
Рождение ребёнка
13.09.1848
Отец ребёнка: Козулин Яков Александров
Рождение ребёнка
02.07.1852
Дочь: Марфа Яковова
Отец ребёнка: Козулин Яков Александров
Смерть
Неизвестно