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Брыгалина (Дорошина) Домна

Место рождения

Нижний Белоомут, Россия

Дата рождения

19.01.1878

Дата смерти

17.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1878

Отец: Дорошин Яков

Мать: не указана

Нижний Белоомут, Россия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Брыгалин Алексей

Отец ребёнка: Брыгалин Иван

Бракосочетание
1903

Муж: Брыгалин Иван

Рождение ребёнка
1914

Сын: Брыгалин Павел

Отец ребёнка: Брыгалин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыгалин Петр

Отец ребёнка: Брыгалин Иван

Смерть
17.07.1947
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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