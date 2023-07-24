Брыгалина (Дорошина) Домна
Место рожденияНижний Белоомут, Россия
Дата рождения19.01.1878
Дата смерти17.07.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1878
Отец: Дорошин Яков
Нижний Белоомут, Россия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Брыгалин Алексей
Отец ребёнка: Брыгалин Иван
Бракосочетание
1903
Муж: Брыгалин Иван
Рождение ребёнка
1914
Сын: Брыгалин Павел
Отец ребёнка: Брыгалин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брыгалин Петр
Отец ребёнка: Брыгалин Иван
Смерть
17.07.1947
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область