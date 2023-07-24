Брыгалин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыгалин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

30.05.1953

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Брыгалин Иван

Мать: Брыгалина Домна

Смерть
30.05.1953
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