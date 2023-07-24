Брыгалин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрыгалин Павел

Брыгалин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Брыгалин Иван

Мать: Брыгалина Домна

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close