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Брыгалин Павел
Брыгалин Павел
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Брыгалин Иван
1879 г.р.
Мать
Брыгалина (Дорошина) Домна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Брыгалин Иван
Мать:
Брыгалина Домна
Смерть
1941
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