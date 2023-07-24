Брыгалин Иван
Место рожденияОрехово-Зуевский район
Дата рождения1879
Дата смерти08.05.1936
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Брыгалин Александр
Орехово-Зуевский район
Рождение ребёнка
1903
Сын: Брыгалин Алексей
Мать ребёнка: Брыгалина Домна
Бракосочетание
1903
Жена: Брыгалина Домна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Брыгалин Павел
Мать ребёнка: Брыгалина Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брыгалин Петр
Мать ребёнка: Брыгалина Домна
Смерть
08.05.1936
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область