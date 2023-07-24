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Брыгалин Иван

Место рождения

Орехово-Зуевский район

Дата рождения

1879

Дата смерти

08.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Брыгалин Александр

Мать: не указана

Орехово-Зуевский район
Рождение ребёнка
1903

Сын: Брыгалин Алексей

Мать ребёнка: Брыгалина Домна

Бракосочетание
1903

Жена: Брыгалина Домна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Брыгалин Павел

Мать ребёнка: Брыгалина Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыгалин Петр

Мать ребёнка: Брыгалина Домна

Смерть
08.05.1936
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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