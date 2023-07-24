Брыгалин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брыгалин Иван
Мать: Брыгалина Домна
Рождение ребёнка
08.11.1936
Сын: Брыгалин Николай
Мать ребёнка: Брыгалина Александра
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.05.1943
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Брыгалина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брыгалина Александра
Смерть
Неизвестно