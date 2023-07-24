Брыгалин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыгалин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брыгалин Иван

Мать: Брыгалина Домна

Рождение ребёнка
08.11.1936

Сын: Брыгалин Николай

Мать ребёнка: Брыгалина Александра

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.05.1943

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Брыгалина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыгалина Александра

Смерть
Неизвестно
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