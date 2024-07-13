Кузнецова (Викулова) Валентина Стахеевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Калистратова (Кузнецова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Иноземцева (Кузнецова) Алефтина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1934
Сын: Кузнецов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1988