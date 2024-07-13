Кузнецова (Викулова) Валентина Стахеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Викулова) Валентина Стахеевна

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Викулов Стахий Петров

Мать: Викулова Агриппена Трифонова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Калистратова (Кузнецова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Иноземцева (Кузнецова) Алефтина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1934

Сын: Кузнецов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1988

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