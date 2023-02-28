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Кузнецов Александр Петрович

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

05.03.1904 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1904 ст.

Отец: Петр Устинович

Мать: Матрона

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Из метрической книги Успенской церкви с.Мерзослободское Кологривского уезда Комтромской губернии
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Калистратова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Стахеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место рождения -предположительно
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Иноземцева Алефтина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Стахеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место рождения -предположительно
Рождение ребёнка
01.12.1934

Сын: Кузнецов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Стахеевна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
1953
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