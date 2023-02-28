Кузнецов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения05.03.1904 ст.
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1904 ст.
Отец: Петр Устинович
Мать: Матрона
Из метрической книги Успенской церкви с.Мерзослободское Кологривского уезда Комтромской губернии
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Калистратова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Стахеевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место рождения -предположительно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Иноземцева Алефтина Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Стахеевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место рождения -предположительно
Рождение ребёнка
01.12.1934
Сын: Кузнецов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Стахеевна
Смерть
1953