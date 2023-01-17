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Петр Устинович

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Устин Григорьевич

Мать: Устинья Ананьевна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
16.05.1880

Жена: Александра

Бракосочетание
13.05.1881

Жена: Матрона

Рождение ребёнка
21.03.1883

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
25.01.1886

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кузнецов Иван Петрович

Мать ребёнка: Матрона

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Матрона

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.12.1895

Дочь: Павла Петровна

Мать ребёнка: Матрона

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Алексий Петрович

Мать ребёнка: Матрона

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Евдокея Петровна

Мать ребёнка: Матрона

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.

Сын: Кузнецов Александр Петрович

Мать ребёнка: Матрона

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Из метрической книги Успенской церкви с.Мерзослободское Кологривского уезда Комтромской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузнецов Василий Петрович

Мать ребёнка: Матрона

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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