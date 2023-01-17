Петр Устинович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Устин Григорьевич
Мать: Устинья Ананьевна
Бракосочетание
16.05.1880
Жена: Александра
Бракосочетание
13.05.1881
Жена: Матрона
Рождение ребёнка
21.03.1883
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
25.01.1886
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
03.12.1895
Дочь: Павла Петровна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Алексий Петрович
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Евдокея Петровна
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.
Сын: Кузнецов Александр Петрович
Мать ребёнка: Матрона
Из метрической книги Успенской церкви с.Мерзослободское Кологривского уезда Комтромской губернии
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузнецов Василий Петрович
Мать ребёнка: Матрона
Смерть
Неизвестно