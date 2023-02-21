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(Кузнецова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1886

Отец: Петр Устинович

Мать: Матрона

Смерть
Неизвестно
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