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(Кузнецова) Мария Петровна
(Кузнецова) Мария Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1886
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Устинович
1860 г.р.
Мать
Матрона
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1886
Отец:
Петр Устинович
Мать:
Матрона
Смерть
Неизвестно
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