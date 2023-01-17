Матрона
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Федор Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1881
Муж: Петр Устинович
Рождение ребёнка
21.03.1883
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Петр Устинович
Рождение ребёнка
25.01.1886
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Устинович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Петр Устинович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Петр Устинович
Рождение ребёнка
03.12.1895
Дочь: Павла Петровна
Отец ребёнка: Петр Устинович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Алексий Петрович
Отец ребёнка: Петр Устинович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Евдокея Петровна
Отец ребёнка: Петр Устинович
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.
Сын: Кузнецов Александр Петрович
Отец ребёнка: Петр Устинович
Из метрической книги Успенской церкви с.Мерзослободское Кологривского уезда Комтромской губернии
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузнецов Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Устинович
Смерть
Неизвестно