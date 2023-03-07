Устинья (Иустинья) Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья (Иустинья) Ананьевна

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Место рождения

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ананья

Мать: Афимья

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
д.Бабкино Кологривского уезда
Рождение ребёнка
1860

Сын: Петр Устинович

Отец ребёнка: Устин Григорьевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Николай Устинович

Отец ребёнка: Устин Григорьевич

Рождение ребёнка
01.05.1868

Сын: Федор Устинович

Отец ребёнка: Устин Григорьевич

Рождение ребёнка
03.12.1874

Сын: Стефан Устинович

Отец ребёнка: Устин Григорьевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Александр Устинович

Отец ребёнка: Устин Григорьевич

Рождение ребёнка
29.11.1878

Дочь: Левашева Анна Устиновна

Отец ребёнка: Устин Григорьевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Павла Устиновна

Отец ребёнка: Устин Григорьевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устин Григорьевич

Смерть
1915
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