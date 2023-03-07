Устинья (Иустинья) Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
д.Бабкино Кологривского уезда
Рождение ребёнка
1860
Сын: Петр Устинович
Отец ребёнка: Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Николай Устинович
Отец ребёнка: Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1868
Сын: Федор Устинович
Отец ребёнка: Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
03.12.1874
Сын: Стефан Устинович
Отец ребёнка: Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
13.06.1876
Сын: Александр Устинович
Отец ребёнка: Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
29.11.1878
Дочь: Левашева Анна Устиновна
Отец ребёнка: Устин Григорьевич
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Павла Устиновна
Отец ребёнка: Устин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устин Григорьевич
Смерть
1915