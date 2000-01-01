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Николай Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

29.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Устин Григорьевич

Мать: Устинья Ананьевна

Смерть
29.01.1881
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