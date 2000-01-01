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Николай Устинович
Николай Устинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1867
Дата смерти
29.01.1881
Пол
Мужской
Отец
Устин (Иустин) Григорьевич
1838 г.р.
Мать
Устинья (Иустинья) Ананьевна
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец:
Устин Григорьевич
Мать:
Устинья Ананьевна
Смерть
29.01.1881
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