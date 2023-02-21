Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ефим Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Ананьевич
Отец ребёнка: Ананья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Ананьевна
Отец ребёнка: Ананья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ефим Ананьевич
Отец ребёнка: Ананья
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Устинья Ананьевна
Отец ребёнка: Ананья
д.Бабкино Кологривского уезда
Смерть
Неизвестно