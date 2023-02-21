Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ефим Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Петр

Отец ребёнка: Ананья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Ананья

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Ананьевна

Отец ребёнка: Ананья

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ефим Ананьевич

Отец ребёнка: Ананья

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Устинья Ананьевна

Отец ребёнка: Ананья

Бабино, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
д.Бабкино Кологривского уезда
Смерть
Неизвестно
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