Ефим Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Семенов

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1806 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
д.Папино Кологривского уезда
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1840
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