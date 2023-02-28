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Ефим Семенов
Ефим Семенов
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Место рождения
Починок
, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Дата рождения
1761
Дата смерти
1840
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Афимья
1806 г.р.
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Починок
, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
д.Папино Кологривского уезда
Рождение ребёнка
1806
Дочь:
Афимья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840
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